Autorin und Schauspielerin

Die deutsche Autorin, Schauspielerin, Gerichtsreporterin und Kolumnistin Peggy Parnass im Jahr 1994. (picture-alliance / dpa / Markus Beck)

Ihr Sinn für Gerechtigkeit lag auch in ihrer eigenen Geschichte begründet: Ihre Eltern waren jüdischer Herkunft und wurden von den Nationalsozialisten im Vernichtungslager Treblinka ermordet. Peggy Parnass und ihr Bruder überstanden den Holocaust nur, weil sie mit einem Kindertransport rechtzeitig nach Schweden gebracht worden waren. Zurück in Deutschland arbeitete sie als Gerichtsreporterin und begleitete auch NS-Prozesse. Außerdem schrieb sie Bücher, trat als Sängerin in Theatern auf und drehte Filme, zum Beispiel mit Doris Dörrie und Udo Lindenberg.

