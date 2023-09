Deutscher Mobilfunk

Der chinesische Technologiekonzern Huawei ist einer der führenden Ausrüster für die 5G-Technik (dpa / MAXPPP)

Eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking sagte, China habe es immer abgelehnt, dass Fragen zu Wirtschaft und Technik politisiert würden. Alle Länder sollten Unternehmen ein faires und diskriminierungsfreies Geschäftsklima bieten. Das Bundesinnenministerium strebt an, dass ab 2026 in den öffentlichen Mobilfunknetzen keine kritischen Bauteile chinesischer Zulieferer mehr verwendet werden.

Auch beim Aufbau von 5G-Netzen will das Innenministerium Deutschland unabhängiger von China machen. Ein Sprecher von Digitalminister Wissing verwies allerdings darauf, dass es in dem Punkt noch keine Einigung gebe. Es gebe bereits hohe Standards, sagte er.

Diese Nachricht wurde am 21.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.