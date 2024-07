Die Ex-Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. (Archivbild) (AP Photo / Jens Meyer)

Es liege am Präsidenten zu entscheiden, ob er kandidiere, sagte die Parteifreundin Bidens im Sender MSNBC. Alle ermutigten ihn, die Entscheidung rasch zu treffen, da die Zeit knapp werde. Beobachter in den USA werteten die Äußerungen der 84-Jährigen als bisher deutlichstes Signal dafür, dass die Kandidatenfrage bei den Demokraten noch nicht entschieden sei. Der Hollywood-Schauspieler George Clooney rief Biden in einem Gastbeitrag für die New York Times zum Ausstieg aus seiner Kandidatur auf. Clooney ist einer der einflussreichsten Spendensammler für die Demokraten. Biden hatte bereits mehrfach bekräftigt, an seiner Kandidatur festzuhalten.

Auslöser für die aktuellen Diskussionen ist eine TV-Debatte mit Herausforderer Trump, in der Biden teilweise verwirrt gewirkt hatte. Er hatte sich mehrfach versprochen, den Faden verloren und Sätze nicht beendet. Biden ist mit 81 Jahren der älteste US-Präsident der Geschichte. Die Präsidentschaftswahl findet am 5. November statt.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.