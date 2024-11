Menschenrechte

Der Sitz des deutschen PEN-Zentrums befindet sich in Darmstadt. (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

Die Inhaftierungen von Alaa Abd El-Fattah in Ägypten, des Hongkongers Jimmy Lai, Kaciaryna Andrejeva in Belarus und José Rubén Zamora Marroquin in Guatemala seien ein Angriff auf die Meinungsfreiheit und die Menschlichkeit, sagte der Vizepräsident der deutschen Schriftstellervereinigung, Wali. Er appellierte an die Weltgemeinschaft sowie politische Institutionen und die Öffentlichkeit, sich für die Inhaftierten einzusetzen. Mit jedem Wort, das man für die Inhaftierten einlege, zeige man den Verantwortlichen, dass sie diese Stimmen nicht zum Schweigen bringen könnten.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.