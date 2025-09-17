Fernsehmoderatorin Dunja Hayali beim Deutschen Fernsehpreis 2025 (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Die öffentliche Debatte radikalisiere sich von höchster politischer Ebene bis hinunter zum digitalen Stammtisch, warnten die Organisationen. Theveßen, Leiter des ZDF-Studios in Washington, hatte im Rahmen der Berichterstattung über das Kirk-Attentat Kritik am rechtskonservativen Umfeld von Präsident Trump geäußert. Teile der US-Administration forderten, ihm das Visum zu entziehen. Die Heute-Journal-Moderatorin Hayali wurde wegen kritischer Anmerkungen in ihrer Anmoderation zum Fall Kirk mit Hasskommentaren und Todesdrohungen vor allem aus rechten Kreisen überzogen.

