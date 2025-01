Verkehrsdaten

Im Durchschnitt standen Autofahrer im letzten Jahr 43 Stunden im Stau (Archivbild). (picture alliance / Jochen Tack / Jochen Tack)

Besonders geduldig mussten laut der Inrix-Auswertung Autofahrer in und um Düsseldorf sein. Die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen steht mit einem Zeitverlust von 60 Stunden erstmals an der Spitze des deutschen Stau-Rankings. Als Ursache verweisen die Studienautoren unter anderem auf zahlreiche Baustellen auf Autobahnabschnitten rund um Düsseldorf, wie der A46 und der A59.

Hinter Düsseldorf folgen Berlin und Stuttgart mit jeweils 58 Stunden sowie Köln und München. Der staureichste Straßenabschnitt Deutschlands lag der Untersuchung zufolge in Duisburg auf der A3.

In Istanbul und New York verlieren Pendler mehr als 100 Stunden

Weltweit steht in dem Stau-Ranking erstmals die türkische Metropole Istanbul mit einem durchschnittlichen Zeitverlust von 105 Stunden auf Platz eins, gefolgt von New York und Chicago (je 102 Stunden). London landet als erste europäische Stadt mit 101 Stunden dahinter. In Paris stehen Autofahrer im Schnitt 97 Stunden im Stau - weltweit bedeutet das Platz sechs. Im Vergleich zu anderen großen urbanen Zentren in Amerika und Europa kämen deutsche Pendler also noch relativ zügig ans Ziel, bilanzierte Inrix.

