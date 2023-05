Herbert Reul (CDU), Innenminister von Nordrhein-Westfalen (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Pensionierte Ermittler, die diese sogenannten Cold Cases mit Hilfe heutiger Ermittlungsmethoden noch einmal neu gesichtet hatten, sehen hierbei noch gute Aufklärungschancen, wie Landesinnenminister Reul in Düsseldorf mitteilte. Sechs Altfälle hätten bereits während der Sichtung aufgeklärt werden können. Rund zwanzig ehemalige Polizeibeamte hatten sich über eineinhalb Jahre insgesamt fast 1.200 ungeklärte Kriminalfälle erneut angeschaut. Zur Aufklärung der daraus ausgewählten 400 Delikte sollen nun in der zweiten Phase des Projekts wieder pensionierte Experten in den jeweils zuständigen Kriminalhauptstellen eingesetzt werden.

