Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider berichtet, soll damit zusätzlicher Druck in den laufenden Gesprächen mit Teheran aufgebaut werden. Die Truppen würden nach Informationen der Zeitung zu den rund 5.000 bereits vor Ort stationierten Soldaten sowie Einheiten der 82. Luftlandedivision hinzukommen.
Das Portal "Axios" berichtet unter Berufung auf einen ranghohen Verteidigungsbeamten, die Entscheidung solle nächste Woche fallen. Das Pentagon entwickele zudem Optionen für einen massiven Schlag gegen den Iran, der auch Bodentruppen umfassen könnte. Präsident Trump sei zur Eskalation bereit, falls die Verhandlungen keine Ergebnisse brächten.
Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.