Trump hatte Tausende von Nationalgardisten im Juni bereits nach Los Angeles geschickt, kürzlich folgte Washington D.C., und nun Chicago?

Er deutete in einer Auseinandersetzung mit dem Gouverneur von Maryland, Moore, an, auch in dessen Staat Bundessoldaten zu entsenden. Zuvor hatte Trump bereits von denkbaren Einsätzen in Chicago und New York gesprochen. Beide Städte werden ebenfalls von den Demokraten regiert. Der Präsident begründete dies erneut mit einer angeblich zunehmenden Kriminalität und Obdachlosigkeit. So hatte er zuvor bereits bei den Einsätzen der Nationalgarde in Los Angeles und der Hauptstadt Washington argumentiert. Die Statistiken widerlegen die Behauptungen des Präsidenten.

Die Demokraten beklagen, dass Trump mit dem Einsatz der Nationalgarde in einzelnen Bundesstaaten seine Kompetenzen überschreitet. Der Minderheitsführer der Demokraten im Repräsentantenhaus, Jeffries, sagte dem Sender CNN, es gebe keine rechtliche Befugnis und auch keine Grundlage für ein solches Vorgehen. Trump rede lediglich Krisen herbei, um Bundessoldaten zu entsenden.

