Trump hatte Tausende von Nationalgardisten im Juni bereits nach Los Angeles geschickt, kürzlich folgte Washington D.C., und nun Chicago? (Archivbild) (picture alliance / Zumapress / Jake Lee Green)

Nach Informationen der "Washington Post" plant die Regierung den Einsatz tausender Nationalgardisten in der Stadt im Bundesstaat Illinois. Präsident Trump hatte die Aktion für Chicago und voraussichtlich auch für New York angekündigt. Beide Städte werden von den Demokraten regiert. Trump begründete die Pläne erneut mit einer angeblichen zunehmenden Kriminalität und Obdachlosigkeit; so hatte er zuvor bereits den Einsatz der Nationalgarde in Los Angeles und der Hauptstadt Washington begründet.

Der Gouverneur von Illinois, Pritzker, und Chicagos Bürgermeister Johnson warfen Trump vor, Chaos zu stiften. Nachdem Trump bereits Los Angeles und Washington als Testgelände für autoritäre Übergriffe genutzt habe, spiele er nun offen mit dem Gedanken, andere Bundesstaaten und Städte zu übernehmen, meinte Pritzker.

Diese Nachricht wurde am 24.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.