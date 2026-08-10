Kriegs-Folgen
Pentagon ruft US-Industrie auf, schneller Waffen zu produzieren

Das US-Verteidigungsministerium hat Vertreter der Rüstungsindustrie offenbar dazu aufgefordert, die Produktion und Lieferung von Waffen zu steigern.

    Amerikanische Flugabwehrsysteme der Typen Patriot und Nasams bei einer Nato-Übung
    US-Industrie soll schneller Waffen produzieren. (Archivbild von Patriot-Raketensystem) (picture alliance / Westend61 / Mischa Keijser)
    Die Zeitung "Washington Post" und der Sender CNN berichten, der stellvertretende Verteidigungsminister Feinberg habe Vertretern der Rüstungsindustrie eine Frist von maximal drei Wochen übermittelt. Bis dahin sollen demnach Pläne vorliegen, wie schnellere Liefertermine und eine gesteigerte Produktion für Waffen aussehen könnten. Jahrelange Entwicklungszyklen seien inakzeptabel. Die Produktionskapazitäten müssten jetzt ausgebaut werden, hieß es.
    Zuletzt hatten mehrere Experten und US-Medien von schwindenden Waffenreserven im US-Militär berichtet, als Folge des Iran-Kriegs. US-Präsident Trump hatte zur Neige gehende Waffenreserven bestritten.
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    Diese Nachricht wurde am 10.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.