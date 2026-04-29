Hohe Kriegskosten für die USA (Archivbild) (Petty Officer 2nd Class Triniti/U.S. Pentagon/dpa)

Der Großteil der Summe sei für Munition ausgegeben worden, teilte ein Pentagon-Vertreter im Streitkräfteausschuss des Repräsentantenhauses mit. Abgeordnete der Demokratischen Partei hinterfragten die Gründe für den Krieg und kritisierten die Ausgaben. An der Sitzung nahm auch Verteidigungsminister Hegseth teil, der wiederum die Haltung der Demokraten kritisierte.

Bei der Befragung sollte es eigentlich um den geplanten Verteidigungsetat der Trump-Regierung für das kommende Jahr gehen. Vorgesehen ist, die Ausgaben auf 1,5 Billionen Dollar anzuheben. Das wäre der bisher höchste Wert.

Diese Nachricht wurde am 30.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.