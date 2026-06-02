US-Verteidigungsministerium

Das Pressebüro des Pentagon darf ab sofort nicht mehr von Vertretern der Medien betreten werden. (AP / Patrick Semansky)

Das Pressebüro des Pentagons dürfe ab sofort nicht mehr von Vertretern der Medien genutzt werden, teilte ein Sprecher mit. Es sei zu einem Bereich mit geheimen Informationen erklärt worden, weil auch Redenschreiber darin arbeiteten hieß es. Zuletzt waren im Herbst neue Richtlinien erlassen worden, nach denen Journalisten unter anderem keine Informationen mehr veröffentlichen dürfen, die nicht zuvor offiziell vom Pentagon freigegeben wurden. Das Befragen nicht autorisierter Quellen wurde damit untersagt. Dieses Vorgehen wurde im März nach einer Klage der "New York Times" für teilweise verfassungswidrig erklärt.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.