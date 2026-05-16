Sicherheit

Das Pentagon (AP / Patrick Semansky)

Das teilte der Stabschef der Armee, LaNeve, während einer Anhörung im Kongress mit. Gründe für die Entscheidung nannte er nicht. Die Soldaten sollten eigentlich eine in Polen stationierte Einheit ablösen. Berichten zufolge wurden bereits Ausrüstung und weiteres Material nach Europa verlegt. Abgeordnete von Demokraten und Republikanern kritisierten die Entscheidung. Weder der Kongress noch der NATO-Partner Polen seien darüber informiert worden.

Erst kürzlich hatte das US-Verteidigungsministerium den Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland angekündigt, nachdem Bundeskanzler Merz das Vorgehen der USA im Iran-Krieg kritisiert hatte. Präsident Trump deutete anschließend an, dass diese Soldaten stattdessen nach Polen verlegt werden könnten. Diese Vermutung äußerte auch der polnische Verteidigungsminister Kosniak-Kamysz. Eine Entscheidung darüber ist bislang nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.