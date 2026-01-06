Man wolle sichergehen, dass die Vereinigten Staaten über die schlagkräftigste Armee verfügten, erklärte Pentagon-Sprecherin Wilson. Das Verteidigungsministerium werde keine Kompromisse eingehen, nur um Quoten oder eine ideologische Agenda zu erfüllen.
US-Verteidigungsminister Hegseth gilt als ausgesprochener Kritiker von Vorgaben beim Militär, die auf die Förderung von Frauen und Minderheiten abzielen. Im September hatte er angekündigt, alle Programme für Gleichstellung und gegen Diskriminierung rückgängig zu machen.
