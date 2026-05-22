"Fragt mich nicht nach den Gründen für meinen Abschied. Es gibt keinen Grund, aber tief in mir weiß ich, dass es Zeit für mich ist", sagte Guardiola in einer Mitteilung des Vereins. In zehn Jahren mit knapp 600 Pflichtspielen prägte der Spanier das Spiel des Teams, mit denen er erst zuletzt den FA-Cup gewann. Als Nachfolger ist der Italiener Enzo Maresca im Gespräch. Der 46-Jährige trainierte zuletzt den FC Chelsea und war einst Co-Trainer von Guardiola.

City investierte viel Geld, ein Verfahren läuft

Guardiolas Erfolg in der umkämpften Premier League war auch immer mit großen Investitionen verbunden, die sich der Club mit den Millionen der königlichen Herrscherfamilie von Abu Dhabi leistete. In seiner City-Dekade gab Guardiola nur in einer Saison weniger als 100 Millionen Euro für neue Spieler aus. In der abgelaufenen Spielzeit knackte er erstmals die 300-Millionen-Marke.

Bis heute ist bei der Premier League ein Verfahren bei der Premier League anhängig, bei dem es um Verstöße gegen die Finanzregularien der Liga durch Manchester City geht. Die Anklage betrifft den Zeitraum zwischen 2008 und 2018, also auch die ersten Jahre unter Guardiola.

Guardiola bleibt Botschafter der Investoren aus Abu Dhabi

Guardiola wird seine Zusammenarbeit mit der City Football Group fortsetzen und die Rolle eines globalen Botschafters übernehmen. In dieser Funktion werde er die Vereine der Gruppe fachlich beraten und an spezifischen Projekten und Kooperationen mitarbeiten, heißt es in der City-Mitteilung.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.