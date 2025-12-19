Verteidigungsministerium

Die Bundeswehr will ihren Personalbestand erhöhen. (imago / Kira Graap)

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums liegt der Bestand derzeit bei 184.200. Rund 25.000 Kräfte wurden demnach neu eingestellt, etwa 20.000 schieden aus dem Dienst aus. Durch das neue Wehrdienstgesetz hofft die Bundeswehr, die Zahl der freiwilligen Dienstleistenden zu erhöhen. In den kommenden Jahren soll der Personalbestand der Bundeswehr auf 260.000 aktive Soldaten vergrößert werden.

Der Bundesrat stimmte heute dem neuen Wehrdienstgesetz zu. Dadurch kann im Januar begonnen werden, Fragebögen an alle 18-jährigen Deutschen zu verschicken. Das Modell sieht auch einen Pflichtdienst vor, falls die Personalziele nicht über eine Freiwilligkeit erreicht werden können.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.