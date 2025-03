Deutscher Kitaleitungskongress

Kindertagesstätten leiden nach wie vor unter Personalmangel. (dpa / Friso Gentsch)

Wie auf dem Deutschen Kitaleitungskongress (DKLK) in Düsseldorf unter Verweis auf eine eigene Erhebung mitgeteilt wurde, beklagen rund die Hälfte der befragten 2.859 Einrichtungschefinnen und -chefs, dass sie an mindestens einem Tag in der Woche mit weniger Personal als notwendig arbeiten müssen. Mehr als jede zehnte Kita kann in über 60 Prozent ihrer Öffnungszeiten aus Personalmangel nur eingeschränkt arbeiten.

Weiter wurde betont, rund 40 Prozent der Kitas können wegen des Personalmangels nicht einmal einen regelmäßigen Naturausflug pro Woche garantieren. Nur ein Viertel der Befragten gab an, täglich mit den Kindern in die Natur gehen zu können. Naturerfahrungen seien kein Luxus, sondern essenziell für die gesunde Entwicklung von Kindern, hieß es. Fehlendes Personal für Kindergärten wird bereits seit Jahren beklagt.

"Auch die Überstunden von Kita-Beschäftigten müssen auf die politische Agenda"

Die Bildungsgewerkschaft VBE forderte als Mitauftraggeberin der Erhebung von der neuen Bundesregierung weitere Anstrengungen. Auch die Überstunden, von denen laut Umfrage 60 Prozent der Kita-Leitungen betroffen sind, müssten auf die politische Agenda. Mit Blick auf die Defizite bei den Naturerfahrungen schlug die VBE vor, auch mehr naturnahe Außenflächen zu schaffen. Hier sei die Unterstützung der Träger ebenso gefordert.

