Vielzahl an Morden

Die peruanische Regierung erklärte in Lima, die Regelung im Großraum der Hauptstadt und in der Hafenstadt Callao gelte für weitere 30 Tage. Damit kann die Armee die Polizei weiterhin beim Vorgehen gegen kriminelle Banden unterstützen. Zudem können Bürgerrechte ausgesetzt und Wohnungen leichter durchsucht werden. In den betroffenen Gebieten lebt rund ein Drittel der Bevölkerung des Landes.

Der Ausnahmezustand war Mitte März nach der Ermordung des bekannten Sängers Paul Flores verhängt worden. Kriminelle hatten versucht, Geld von der Familie des Musikers zu erpressen. Peru ist bereits seit längerem von einer Welle der Gewalt im Zusammenhang mit Entführungen und Erpressungen betroffen. Seit Jahresanfang wurden mehr als 450 Morde gemeldet, für die verschiedene Banden verantwortlich gemacht werden.

