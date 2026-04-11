Südamerika

Eine vom peruanischen Parlament veröffentlichte Aufnahme der außerordentlichen Sitzung, in der über die Amtsenthebung des Interimspräsidenten Jeri beraten wurde (AFP / HANDOUT)

Mehr als 30 Kandidaten treten für das Amt an, so viele wie noch nie in der Geschichte des südamerikanischen Landes. Sollte kein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen erhalten, gibt es eine Stichwahl. Diese ist für den 7. Juni geplant.

Die Wahl trifft Peru in einer tiefen Vertrauens- und Regierungskrise. Seit zehn Jahren hat kein Präsident seine Amtszeit regulär beendet. Vier ehemalige Staatschefs sitzen derzeit im Gefängnis.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.