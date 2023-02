Streit um Ex-Präsident Castillo

Die neue peruanische Präsidentin Dina Boluarte. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Anusak Laowilas)

Man habe sich dazu entschlossen, weil Mexiko weiterhin den abgesetzten peruanischen Präsidenten Castillo unterstütze, teilte dessen Amtsnachfolgerin Boluarte in einer Fernsehansprache mit. Die Abberufung sei endgültig.

Mexikos Präsident Obrador hat die Absetzung Castillos mehrfach als unrechtmäßig bezeichnet. Dessen Ehefrau und die beiden Söhne erhielten in Mexiko Asyl. Ende Dezember wies Peru deshalb den mexikanischen Botschafter in Lima aus.

Castillo war am 7. Dezember des Amtes enthoben und auf dem Weg zur mexikanischen Botschaft in Lima verhaftet worden, wo er Asyl beantragen wollte. Zuvor hatte Castillo versucht, den Kongress aufzulösen und per Dekret zu regieren.

