Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa während seiner Rede auf dem Internationalen Literaturfestival in Berlin im Jahr 2020. (picture alliance / dpa / Annette Riedl)

Er starb im Alter von 89 Jahren in der Hauptstadt Lima, wie seine Familie mitteilte. Vargas Llosa gilt als einer der bedeutendsten Schriftsteller im lateinamerikanischen Raum und war auch mehrere Jahrzehnte in Europa tätig. Für seine Werke wurde er im Jahr 2010 mit dem Literaturnobelpreis geehrt. Zudem engagierte er sich politisch und gesellschaftlich - unter anderem kandidierte er 1990 in Peru als Staatspräsident, unterlag jedoch in der Stichwahl.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.