Iran-Krieg

Wie beide Seiten mitteilten, schlug Peseschkian eine gemeinsame Untersuchung vor und beteuerte, das Geschoss sei nicht iranischen Ursprungs. Erdogan habe erklärt, Teherans Angriffe auf Bruderländer nützten niemandem und müssten aufhören. Zugleich habe er die israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran verurteilt. Gestern hatte das Verteidigungsministerium in Ankara den Abschuss einer aus dem Iran in Richtung der Türkei abgefeuerten Rakete gemeldet. Erdogan sprach daraufhin von falschen und provokativen Schritten Teherans.
Einen ähnlichen Vorfall hatte es bereits in der vergangenen Woche gegeben. Die NATO sicherte erneut ihre Unterstützung zu.
Diese Nachricht wurde am 10.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.