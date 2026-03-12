Heilker ist studierter Theaterwissenschaftler. Er arbeitete in der Vergangenheit unter anderem als Dramaturg in München und als Operndirektor in St. Gallen in der Schweiz. Derzeit ist er Programm- und Castingdirektor des Theaters an der Wien in Österreich.
Heilker soll in zwei Jahren die Nachfolge von Tobias Wolff antreten, der die Oper Leipzig vorzeitig verlässt. Bis dahin führt zwei Spielzeiten lang das Team aus Verwaltungsdirektorin Lydia Schubert und Generalmusikdirektor Ivan Repušić die Geschicke der Oper.
Diese Nachricht wurde am 12.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.