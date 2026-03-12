Kultur
Peter Heilker soll neuer Opern-Intendant in Leipzig werden

Peter Heilker soll neuer Intendant der Oper Leipzig werden. Er solle den Posten am 1. August 2028 antreten, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Personalie muss noch vom Stadtrat bestätigt werden. 

    Peter Heilker, Casting-Direktor des Theater an der Wien steht im Münchner Prinzregententheater bei der Verleihung der International Opera Awards auf der Bühne.
    Peter Heilker (Archivbild) (dpa / Felix Hörhager)
    Heilker ist studierter Theaterwissenschaftler. Er arbeitete in der Vergangenheit unter anderem als Dramaturg in München und als Operndirektor in St. Gallen in der Schweiz. Derzeit ist er Programm- und Castingdirektor des Theaters an der Wien in Österreich.
    Heilker soll in zwei Jahren die Nachfolge von Tobias Wolff antreten, der die Oper Leipzig vorzeitig verlässt. Bis dahin führt zwei Spielzeiten lang das Team aus Verwaltungsdirektorin Lydia Schubert und Generalmusikdirektor Ivan Repušić die Geschicke der Oper.
    Diese Nachricht wurde am 12.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.