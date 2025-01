Baden-Baden

Die Lyrikerin Olga Martynova. (imago images / gezett )

Der erste auf deutsch verfasste Lyrikband der in Frankfurt am Main lebenden Autorin zeige die Möglichkeiten der Poesie, mit dem Verlust eines geliebten Menschen umzugehen und ihn zu vergegenwärtigen. Die Gedichte Martynovas seien "unsentimental, präzis und mit einer feinen Ironie und Heiterkeit", heißt es in der Begründung der Jury. Die Auszeichnung wird am 3. April in Staufen bei Freiburg überreicht.

Der Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik wird seit 1984 für ein herausragendes lyrisches Werk des vergangenen Jahres verliehen. Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern gehören unter anderen Elke Erb, Thomas Kling, Friederike Mayröcker, Dincer Gücyeter, Judith Zander und Anja Utler. Preisstifter sind der Südwestrundfunk und das Land Baden-Württemberg.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.