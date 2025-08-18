Gesundheitspolitik

Es gehe darum, dass man bei der Häuslichkeit, in die man nicht hineinschauen könne, etwas mehr Licht ins Dunkle bringe. Man müsse neutrale Personen hinschicken können, die nach dem Rechten sähen, meinte Kempchen.
Für die Pflege zuhause kann man monatlich Geld bei der Pflegekasse beantragen. Bislang sind je nach Pflegegrad 1 bis 4 Beratungsgespräche pro Jahr im Haushalt vorgeschrieben. Sie werden von Pflegediensten durchgeführt. Der Medizinische Dienst in Sachsen-Anhalt bot an, diese Kontrollen zu übernehmen. Geschäftsführer Hennicke meinte, das würde dann auch die Pflegedienste entlasten.
Diese Nachricht wurde am 18.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.