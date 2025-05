Ohne Sofortmaßnahmen sowie „eine grundständige Finanz- und Strukturreform“ sei die Versorgungssicherheit in der Pflege „nicht mehr sichergestellt“, teilte der Deutsche Evangelische Verband für Altenarbeit und Pflege mit. (picture alliance / Westend61 / HalfPoint)

Ohne eine sofortige Finanz- und Strukturreform sei die Versorgungssicherheit nicht mehr sichergestellt, teilte der Deutsche Evangelische Verband für Altenarbeit und Pflege in Berlin mit. Ähnlich äußerte sich der Verband katholischer Altenhilfe in Deutschland. Er sprach sich unter anderem für eine unbürokratische Vorfinanzierung der Sozialhilfe-Leistungen durch die Bundesländer aus. Die wirtschaftliche Lage vieler Pflegeeinrichtungen sei angespannt: Die Ausgaben stiegen, Zahlungen der Sozialhilfe-Träger erfolgten verzögert und es fehle an Investitionen.

Der Vorsitzende des evangelischen Verbands, Wesemann, kritisierte zudem den Koalitionsvertrag von Union und SPD. Statt der Umsetzung von notwendigen Reformen sei lediglich die Bildung von Kommissionen vorgesehen.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.