Die Ambulante Pflege ist stark von hohen Benzinkosten betroffen (Archivbild). (picture alliance/Fotostand/Freitag)

Die ambulante Pflege sei in besonderem Maße von den steigenden Kraftstoffpreisen betroffen, sagte die Vorsitzende des Bundesverbands für Pflegemanagement, Lukuc, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Pflegefachkräfte legten täglich zahlreiche Kilometer zurück, um Patienten zu erreichen. Die Mehrkosten könnten in der Regel nicht kurzfristig refinanziert werden. Auch der Deutsche Pflegeverband betonte, für die Branche sei es nur schwer möglich, die gestiegenen Betriebskosten zu stemmen.

Die hohen Kraftstoffpreise beschäftigen auch die Politik. Bundesfinanzminister Klingbeil will sich am Freitag mit Vertretern von Wirtschaft und Gewerkschaften treffen, um über Entlastungen zu beraten. Der Austausch soll im Bundesfinanzministerium in Berlin stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.