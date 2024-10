Symbolbild Altenpflege (picture-alliance / dpa / Monika Skolimowska)

Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, ist die Pflegeversicherung nach Einschätzung der Regierung bereits im Februar zahlungsunfähig, wenn nicht vorher eingegriffen wird. Es gebe bereits Gespräche in der Koalition über eine - Zitat - "Notoperation", um eine Pleite zu verhindern. Die von den Krankenkassen bisher prognostizierte Erhöhung des Beitragssatzes um 0,2 Prozentpunkte reiche nicht aus. Es werde vielmehr von einem Bedarf von bis zu 0,3 Prozentpunkten ausgegangen. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland beruft sich auf Koalitionskreise.

Eine Beitragserhöhung von 0,3 Punkten in der Pflege käme zu dem in der Krankenversicherung erwarteten Plus von 0,7 Prozentpunkten hinzu. Damit könnten die Sozialbeiträge zum Jahresanfang so stark steigen wie seit über 20 Jahren nicht mehr.

