Ein Gebäude der Firma Eli Lilly (AP)

Dort sollen Medikamente etwa gegen Diabetes hergestellt werden. Der Bau am neuen Standort in Alzey nahe Mainz beginnt im kommenden Jahr. Nach Angaben des Unternehmens werden rund 2,5 Milliarden US-Dollar in die Fertigungsanlage investiert, in der schließlich bis zu 1.000 Menschen beschäftigt werden sollen. Mit der neuen Produktionsstätte will Eli Lilly sein Standortnetzwerk für injizierbare Medikamente ausbauen. Weiter hieß es, ein Kriterium für die Ansiedlung sei eine gute pharmazeutische Infrastruktur in der Region, zu der auch entsprechende Fachkräfte gehörten.

Bundeswirtschaftsminister Habeck sprach von einer der größten einzelwirtschaftlichen Entscheidungen in Deutschland in diesem Bereich. Die Ansiedlung des Unternehmens finde ohne staatliche Investitionen statt.

