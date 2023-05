Eine Satellitenaufnahme des Taifuns Mawar - National Institute of Information and Communications Technology (NICT) (AP)

Im Norden des Landes wurden Tausende Dorfbewohner in Notunterkünften in Sicherheit gebracht; Schulen und Büros wurden geschlossen. Der Flugverkehr in der Region wurde gestoppt. Meteorologen warnen vor möglichen Sturzfluten und Erdrutschen. Der Taifun mit Böen von bis zu 190 Kilometer pro Stunde wird für morgen erwartet und soll dann Prognosen zufolge nach Nordosten in Richtung Taiwan oder Südjapan ziehen.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.