Die staatliche Wetterbehörden gab die höchste Taifunwarnung für die abgelegenen Babuyan-Inseln heraus und forderten die Bewohner von tief gelegenen und küstennahen Gemeinden auf, sich vor Sturmfluten und möglichen Überschwemmungen in Sicherheit zu bringen.

Die Behörden in Taiwan kündigten wegen des sich nähernden Sturms die Evakuierung von fast 300 Menschen aus der Region Hualien im Osten des Landes an. Die Zahl könne sich je nach Entwicklung des Taifuns ändern. Es wird erwartet, dass der Sturm auch China trifft. Der Flughafen in Hongkong teilte bereits mit, dass er voraussichtlich 36 Stunden lang geschlossen bleiben wird.

