Südchinesisches-Meer-Konflikt

Ein Blick auf die philippinische Hauptstadt Manila. (picture alliance / AP / Aaron Favila)

Die Regierung in Manila verurteilte die rassistischen, offenbar KI-generierten Bilder in einem Video als beleidigend, verstörend und inakzeptabel. Sie verlangte die Löschung und forderte eine klare Grenzziehung zu entmenschlichender Propaganda ein. Die chinesische Botschaft reagierte zunächst nicht auf Medienanfragen. Die Zeitung "China Daily" hatte das Video in Sozialen Medien verbreitet. Die Animation zeigt einen Affen in philippinischer Tracht. Japan und die Vereinigten Staaten von Amerika, symbolisiert durch zwei Arme, zwingen ihm auf, was er zu tun und zu sagen hat. - Hintergrund ist der Konflikt beider Staaten im Südchinesischen Meer. China und die Philippinen streiten dort seit Langem über Hoheitsrechte. Anlass für die Animation war der 10. Jahrestag einer Entscheidung des Ständigen Schiedshofs in Den Haag zugunsten der Philippinen.

Diese Nachricht wurde am 17.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.