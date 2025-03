Internationaler Strafgerichtshof

Der philippinische Ex-Präsident Rodrigo Duterte muss sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof verantworten. (Archivaufnahme aus dem Jahr 2021) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | King Rodriguez)

Wie das Gericht in Den Haag mitteilte, soll der 79-Jährige über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe sowie über seine Rechte als Angeklagter informiert werden.

Duterte war am Dienstag in Manila festgenommen und nach Den Haag überstellt worden. Ihm werden Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt. Während seiner Amtszeit von 2016 bis 2022 sollen im Rahmen eines sogenannten Anti-Drogenkrieges mehr als 6.000 Menschen getötet worden sein. Nach Einschätzung der Ermittler am Internationalen Strafgerichtshof liegt die tatsächliche Zahl bei bis zu 30.000 Toten. Den meisten Opfern habe keine Verbindung zum Drogenhandel nachgewiesen werden können.

Duterte ist der erste ehemalige asiatische Staatschef, der vor dem Strafgerichtshof steht.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.