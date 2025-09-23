Internationaler Strafgerichtshof

Unter anderem wird ihm vorgeworfen, im Kampf gegen die Drogenkriminalität die Tötung von mehr als 76 mutmaßlichen Kriminellen, darunter Drogendealer und -konsumenten, angeordnet zu haben, wie der Strafgerichtshof in Den Haag mitteilte. Dutertes Anwalt reagierte zunächst nicht auf die detaillierten Anklagepunkte. Duterte hatte unlängst bestritten, Tötungen genehmigt zu haben.
In seiner Amtszeit als Präsident von 2016 bis 2022 wurden nach offiziellen Angaben etwa 6.400 angebliche Drogenkriminelle von der Polizei erschossen. Menschenrechtler gehen von bis zu 30.000 Morden aus.
