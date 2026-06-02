Susanne Lin-Klitzing, Vorsitzende des Deutschen Philologenverbands, hat sich für einen Sommerferienbeginn frühstens im Juli ausgesprochen. (Archivbild) (imago / Reiner Zensen)

Verbandschefin Lin-Klitzing sagte der Deutschen Presse-Agentur, ein früher Start in die Sommerferien erhöhe den Stress für Lehrende und Prüflinge, weil Prüfungen und Korrekturen pünktlich vor Ferienbeginn abgeschlossen sein müssten. Außerdem wäre ein einheitlicher Beginn gerechter für die Vorbereitung auf das Abitur. - Der Philologenverband ist Mitglied im Deutschen Lehrerverband.

Die Termine für die Sommerferien liegen zwischen Ende Juni und Mitte September. Bis auf Bayern und Baden-Württemberg ändern die Bundesländer ihren Ferienbeginn jährlich um wenige Tage.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.