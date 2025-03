Geopolitik

Der Philosoph Jürgen Habermas (Archivbild) (AFP / Louisa Gouliamaki)

Die USA hätten trotz wirtschaftlichen Übergewichts ihren politischen Anspruch eines Hegemons aufgegeben, schreibt Habermas . Die US-Regierung habe unter Präsident Trump zudem die Annäherung an Russland gesucht. Habermas attestiert eine Spaltung des Westens und warnt vor einer zunehmend autoritären Führung in den Vereinigten Staaten.

"Die Mitgliedsländer der Europäischen Union müssen ihre militärischen Kräfte stärken und bündeln, weil sie sonst in einer geopolitisch in Bewegung geratenen und auseinanderbrechenden Welt politisch nicht mehr zählen", argumentiert der Soziologe. In dem Aufbau militärischer Fähigkeiten sieht Habermas vor allem eine existenzielle Selbstbehauptung der Europäischen Union.

Zugleich stellt Habermas die Frage, ob die EU auf globaler Ebene als selbständiger militärischer Machtfaktor wahrgenommen werden, solange jeder ihrer Mitgliedstaaten über Aufbau und Einsatz seiner Streitkräfte letztlich souverän entscheiden kann.

Europäische Armee als Zukunftsmodell ?

Habermas kommt zu dem Schluss, dass die EU nur mit kollektiver Handlungsfähigkeit auch im Hinblick auf den Einsatz militärischer Gewalt geopolitische Selbständigkeit erlangen könne. Damit dürfte auch die Souveränität der Bundesrepublik tangiert werden. Habermas schreibt: "Das stellt die deutsche Regierung freilich vor eine ganz neue Aufgabe. Dann nämlich muss sie eine politische Schwelle der europäischen Integration nehmen, auf deren Vermeidung gerade die deutsche Bundesregierung unter Schäuble und Merkel beharrlich bestanden hatte."

