Moderne KI-Technologie

Physik-Nobelpreis für John Hopfield und Geoffrey Hinton für Forschung zu künstlichen neuronalen Netzen

Der Nobelpreis in der Kategorie Physik geht in diesem Jahr an den US-Amerikaner John Hopfield und den Briten Geoffrey Hinton. Die Wissenschaftler von den Universitäten in Princeton und Toronto wurden für grundlegende Entdeckungen und Erfindungen im Bereich der künstlichen neuronalen Netze - kurz KNN - ausgezeichnet.