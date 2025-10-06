Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften wird die Namen der Preisträger am Mittag bekannt geben. Gestern verkündete die Akademie bereits die Namen der Preisträger in der Kategorie Medizin. Diese Auszeichnung geht an einen japanischen Wissenschaftler sowie an eine Forscherin und einen Forscher aus den USA für ihre Erkenntnisse über das Immunsystem.
Feierlich überreicht werden die Nobelpreise traditionell am 10. Dezember.
