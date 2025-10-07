Die Physik-Nobelpreisträger werden verkündet. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften wird die Namen gegen Mittag bekannt geben. Im vergangenen Jahr waren mit dem US-Amerikaner John Hopfield und dem Kanadier Geoffrey Hinton zwei Forscher geehrt worden, die mit ihrer Arbeit zu künstlichen neuronalen Netzwerken eine Basis für heutige Systeme Künstlicher Intelligenz schufen. Die Auszeichnungen gehen auf den schwedischen Dynamit-Erfinder und Preisstifter Alfred Nobel zurück. Sie sollen laut seinem Testament diejenigen auszeichnen, die der Menschheit im vergangenen Jahr in den einzelnen Bereichen den größten Nutzen erwiesen haben. Die Kategorie Physik war die erste, die Nobel in seinem Testament erwähnte.

Feierlich überreicht werden die Preise dann traditionell an seinem Todestag, dem 10. Dezember.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.