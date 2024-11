Laut Berechnung fehlen mehr als 11.000 Physiotherapeuten. (picture alliance / chromorange / Markus Gann)

Das geht aus Berechnungen des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung und des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft hervor. Demnach konnten rund 47.000 Stellen im Durchschnitt des vergangenen und des laufenden Jahres nicht mit passend qualifizierten Bewerbern besetzt werden.

Die meisten Engpässe im Gesundheitswesen gebe es bei Physiotherapeuten. Dort seien etwa 11.600 Stellen unbesetzt. Zudem fehlten 7.300 zahnmedizinische Fachangestellte. In der Gesundheits- und Krankenpflege gibt es den Daten zufolge 7.100 unbesetzte Stellen.

Das Gesundheitswesen war bereits in Vorjahren die am stärksten vom Fachkräftemangel betroffene Branche. Auch im Baugewerbe und in der öffentlichen Verwaltung inklusive Kinderbetreuung gibt es laut den Berechnungen großen Bedarf an qualifiziertem Personal.

