Verleihung des Deutschen Nationalpreises 2024 an Igor Levit (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Der 37-Jährige nahm die mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung der Deutschen Nationalstiftung in Berlin entgegen. Von der Stiftung hieß es, Levit sei ein bedeutender Musiker und engagierter Staatsbürger. Er sei eine der eindrücklichsten Stimmen gegen Antisemitismus in Deutschland. Bundestagspräsidentin Bas betonte in ihrer Laudatio, Levit habe den Geist des Grundgesetzes verinnerlicht. Der Pianist kündigte an, mit dem Preisgeld Menschen und Organisationen unterstützen zu wollen, die jüdisches Leben in Deutschland schützten.

Der mit 20.000 Euro dotierte Förderpreis der Deutschen Nationalstiftung ging in diesem Jahr an das Drei-Religionen-Kita-Haus. Die Berliner Einrichtung will mit einer jüdischen, einer christlichen und einer muslimischen Kita sowie einem Begegnungszentrum unter einem Dach einen Lernort schaffen, in dem das Zusammenleben verschiedener Religionen und Kulturen von Kindheit an gelebt wird.

Mit dem Nationalpreis zeichnet die 1993 von einer Gruppe um den damaligen Bundeskanzler Schmidt gegründete Stiftung nach eigenen Angaben Menschen aus, die sich für eine demokratische Gesellschaft engagieren.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.