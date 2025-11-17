Daphne Music Award

Die Sopranistin Serena Sáenz und der Tenor Jonathan Tetelman werden mit dem Next Generation Award geehrt, der mit jeweils 100.000 Euro dotiert ist. Die beiden stehen laut der Stiftung "für eine Generation, die Oper und Klassik mit neuer Energie auflädt".
Mit den Daphne Awards will die Danish Research Foundation anerkennen, dass Musik und Wissenschaft gemeinsam das menschliche Erleben prägen. Sie sollen laut der Stiftung Musikerinnen und Musiker ehren, deren künstlerisches Schaffen "das Publikum nicht nur bewegt, sondern auch unser Verständnis dafür vertieft, wie Musik den Geist, den Körper und das gesellschaftliche Gefüge beeinflusst". Der Preis wird im nächsten Jahr zum ersten Mal verliehen. Die Verleihung findet in Kopenhagen statt.
