Shai Maestro begann als Kind mit klassischer Musik und entdeckte durch Oscar Peterson den Jazz. Der Sound seines Trios setzt auf traumhafte Stimmungen ebenso wie auf vertrackte, aber mit Leichtigkeit ausgebreitete Strukturen. Ein unverkennbarer Einfluss dabei: die tonalen Färbungen in der Musik seiner Heimat Israel. „Das Shai Maestro Trio zu hören, ist wie das Erwachen in einer Welt der Wunder“, war in der Fachpresse zu lesen. Mit seinen beiden Mitmusikern, dem Peruaner Jorge Roeder und dem israelischen Nachwuchstalent Ofri Nehemya, begibt sich Shai Maestro heute auch auf den Weg spielerischer Reduktion - im Interesse von Atmosphäre, von Poesie und dem Erzählen fesselnder musikalischer Geschichten. "The Dream Thief" nannte Maestro seine jüngste, in Bonn vorgestellte CD. Mit einem hypnotischen Konzert verwandelte er den Kammermusiksaal des Beethovenhauses in einen Raum voller Träume.

Shai Maestro, Piano

Jorge Roeder, Kontrabass

Ofri Nehemya, Schlagzeug

Aufnahme vom 15.11.19 aus dem Beethoven-Haus, Bonn