Formel-1-Rennen in Saudi Arabien (picture alliance / Anadolu / Ayman Yaqoob)

Mit dem Sieg beim Nachtrennen in Saudi-Arabien übernimmt Piastri auch die Führung in der Weltmeisterschaft. Er liegt nun zehn Punkte vor seinem Teamkollegen Lando Norris. Verstappen konnte zwar auf der Pole Position starten, musste aber wegen einer verbotenen Abkürzung in einer Kurve eine Strafe hinnehmen.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.