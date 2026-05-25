Pilger an der Kaaba in Mekka (picture alliance / Anadolu / Ali Atmaca)

Die Wallfahrt zum Geburtsort des Propheten Mohammed ist eine der sogenannten fünf Säulen des Islams. Muslime, sowohl Männer als auch Frauen, die gesundheitlich und finanziell dazu in der Lage sind, sollen einmal in ihrem Leben nach Mekka pilgern. Das Königreich Saudi-Arabien hat in den vergangenen Jahren umgerechnet mehrere Milliarden Euro in die Infrastruktur für die Pilgerfahrt und die Versorgung der Pilger investiert, insbesondere auch in den Hitzeschutz. Vor zwei Jahren starben bei Temperaturen von über 50 Grad mehr als 1.300 Pilger.

In diesem Jahr steht die Wallfahrt im Schatten des Iran-Kriegs. Die US-Botschaft in Riad hat amerikanischen Muslimen geraten, nicht zu kommen. Etwa 30.000 iranische Staatsbürger haben von Saudi-Arabien ein Visum erhalten. Die Vergabe ist streng geregelt und richtet sich nach der Größe der muslimischen Bevölkerung in dem jeweiligen Land. Muslimen und Musliminnen aus Deutschland stehen jährlich nur einige tausend Visa zur Verfügung.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.