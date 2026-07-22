Bayernweiter ver.di-Handelsstreik im Einzel-, Versand-, Gross- und Aussenhandel (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Eibner-Pressefoto / Ardan Fuessman)

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi und des Arbeitgeberverbands LGAD steigen die Entgelte der rund 240.000 Beschäftigten ab August um 2,9 Prozent. Zum Mai kommenden Jahres erfolgt dann eine weitere Steigerung um 2,1 Prozent. Insgesamt hat der Abschluss eine Laufzeit von 24 Monaten.

Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen, BGAD, geht davon aus, dass das Ergebnis Grundlage für weitere Abschlüsse in den anderen Tarifgebieten sein wird. Auch die Gewerkschaft Verdi sieht auf Bundesebene eine Signalwirkung.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.