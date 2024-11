Tarifverhandlungen

Daniel Friedrich (M), Verhandlungsführer IG Metall Küste, Horst Ott (l), Verhandlungsführer IG Metall Bayern, und Lena Ströbele (r), Verhandlungsführerin Nordmetal (Georg Wendt/dpa)

Wie IG Metall und Nordmetall nach 18-stündigen Verhandlungen in Hamburg mitteilten, sollen die Löhne in mehreren Stufen erhöht werden: ab April des kommenden Jahres um zwei Prozent, ein Jahr später nochmals um 3,1 Prozent. Die Laufzeit geht bis Ende Oktober 2026. Zudem ist eine Einmalzahlung von 600 Euro vorgesehen. Die Ergebnisse sollen bundesweit auf die rund 3,9 Millionen Beschäftigten übertragen werden.

In der zweiten Verhandlungsrunde für den Öffentlichen Personennahverkehr wurde heute dagegen keine Einigung erzielt. Die Gewerkschaft Verdi kündigte Streiks in mehreren Bundesländern an.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.