Tarifkonflikt

Das Lufthansa CityLine-Logo (picture alliance / imageBROKER / Logo Factory)

Einen Termin für den möglichen Arbeitskampf nannte die Vereinigung Cockpit nicht. Die Gewerkschaft hatte die Tarifverhandlungen zuvor für gescheitert erklärt. Cockpit fordert rückwirkend ab 2024 in drei Schritten insgesamt 9,9 Prozent ⁠mehr ⁠Geld. Das jüngste Angebot des Unternehmens sei weit hinter den Forderungen zurückgeblieben. Auch lehne man eine geforderte "absolute Friedenspflicht für sämtliche tarifvertraglich regelbaren Themen bis Ende 2027" ab.

Bei Cityline arbeiten nach Angaben der Lufthansa rund 400 Pilotinnen und Piloten. Die Fluggesellschaft verbindet Ziele in Europa mit den Drehkreuzen München und Frankfurt. Sie soll geschlossen und durch ein Nachfolgeunternehmen ersetzt werden.

