Gewerkschaft Vereinigung Cockpit

Passagiere der Lufthansa müssen in den nächsten Jahren keine Streiks der Pilotinnen und Piloten mehr fürchten. (picture alliance)

In den nächsten drei Jahren sollen die Grundvergütungen in drei Stufen um mindestens 18 Prozent steigen. Das geht aus einem Schreiben der Lufthansa an die Beschäftigten hervor. Einschließlich der bereits zugesagten Pauschalen und der Inflationsausgleichsprämie ergibt sich demnach für Kapitäne ein Anstieg um mindestens 25 Prozent, für Copiloten von 33 bis über 50 Prozent. Auch eine Einmalzahlung über 3.000 Euro wurde vereinbart. Für die Einigung stimmten 65,5 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder.

Tarifpartner betonen Verlässlichkeit

Die Vereinbarung schaffe zusätzliche Stabilität im Betrieb und damit mehr Verlässlichkeit, erklärte Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann. Die lange Laufzeit bedeute Planungssicherheit in den kommenden Jahren, in denen Lufthansa Wachstum auf der Langstrecke plane. Auch VC-Präsident Stefan Herth betonte die Verlässlichkeit, die für Piloten, Unternehmen und Gäste geschaffen worden sei. Nun müsse man weiter an der Verbesserung der Sozialpartnerschaft arbeiten.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.